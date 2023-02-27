Узнать больше

Музей Арктики и Антарктики открыл выставку о белом медведе совместно с Ленинградским зоопарком

Короткая ссылка
Музей Арктики и Антарктики открыл выставку, посвящённую белому медведю, совместно с Ленинградским зоопарком.
Музей Арктики и Антарктики открыл выставку о белом медведе совместно с Ленинградским зоопарком
  • globallookpress.com
  • © Marko König/imageBROKER.com

Об этом сообщает ФАН.

Экспозиция получила название «Хозяин Арктики».

«Всё больше и больше внимания уделяется контролю над размножением белых медведей. Существуют специальные программы, подбираются пары, чтобы они были не родственниками. Ведётся серьёзная работа по тому, каким зоопаркам разрешают размножать медведей. Мы надеемся, что это прекрасное животное, действительно прекрасное, никогда не исчезнет с лица Земли», — заявил директор зоосада Юрий Журавлёв.

Выставка открыта до 1 сентября.

В феврале сайт kp.ru сообщил, что проект «Активный гражданин» запустил голосование по выбору имени детёныша мандрила, который родился в августе 2022 года в Московском зоопарке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить