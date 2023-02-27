Музей Арктики и Антарктики открыл выставку о белом медведе совместно с Ленинградским зоопарком

Музей Арктики и Антарктики открыл выставку, посвящённую белому медведю, совместно с Ленинградским зоопарком.

Об этом сообщает ФАН.

Экспозиция получила название «Хозяин Арктики».

«Всё больше и больше внимания уделяется контролю над размножением белых медведей. Существуют специальные программы, подбираются пары, чтобы они были не родственниками. Ведётся серьёзная работа по тому, каким зоопаркам разрешают размножать медведей. Мы надеемся, что это прекрасное животное, действительно прекрасное, никогда не исчезнет с лица Земли», — заявил директор зоосада Юрий Журавлёв.

Выставка открыта до 1 сентября.

В феврале сайт kp.ru сообщил, что проект «Активный гражданин» запустил голосование по выбору имени детёныша мандрила, который родился в августе 2022 года в Московском зоопарке.