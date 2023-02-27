Сейсмолог Горелова: толчки у берегов Крыма могло вызвать землетрясение в Турции

Толчки, зафиксированные у берегов Крыма, могли стать реакцией на повторную активность в зоне землетрясения в Турции. Об этом сообщила директор Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства Татьяна Горелова.

«Сейчас мы наблюдаем повторную активность в зоне землетрясения в Турции, которая, возможно, повлекла за собой такую реакцию в нашем регионе», — цитирует Горелову ТАСС.

Она добавила, что более точные данные по зафиксированным точкам у берегов полуострова могут быть даны только после тщательной обработки всех данных.

Горелова также призвала жителей сохранять спокойствие.

27 февраля глава Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета (КФУ) Юрий Вольфман сообщил о землетрясении в регионе магнитудой 3,5.