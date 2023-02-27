Узнать больше

Сейсмолог Горелова: толчки у берегов Крыма могло вызвать землетрясение в Турции

Короткая ссылка
Толчки, зафиксированные у берегов Крыма, могли стать реакцией на повторную активность в зоне землетрясения в Турции. Об этом сообщила директор Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства Татьяна Горелова.
Сейсмолог Горелова: толчки у берегов Крыма могло вызвать землетрясение в Турции
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

«Сейчас мы наблюдаем повторную активность в зоне землетрясения в Турции, которая, возможно, повлекла за собой такую реакцию в нашем регионе», — цитирует Горелову ТАСС.

Она добавила, что более точные данные по зафиксированным точкам у берегов полуострова могут быть даны только после тщательной обработки всех данных.

Горелова также призвала жителей сохранять спокойствие.

27 февраля глава Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета (КФУ) Юрий Вольфман сообщил о землетрясении в регионе магнитудой 3,5.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить