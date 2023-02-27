Сейсмолог Горелова: толчки у берегов Крыма могло вызвать землетрясение в Турции
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«Сейчас мы наблюдаем повторную активность в зоне землетрясения в Турции, которая, возможно, повлекла за собой такую реакцию в нашем регионе», — цитирует Горелову ТАСС.
Она добавила, что более точные данные по зафиксированным точкам у берегов полуострова могут быть даны только после тщательной обработки всех данных.
Горелова также призвала жителей сохранять спокойствие.
27 февраля глава Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета (КФУ) Юрий Вольфман сообщил о землетрясении в регионе магнитудой 3,5.