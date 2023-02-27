Сейсмолог Шебалин прокомментировал землетрясение в Чёрном море

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Пётр Шебалин высказался о землетрясении в Чёрном море.

«Это самостоятельное землетрясение, никакого отношения к трагедии в Турции не имеет. Там такие землетрясения происходят время от времени, это не является чем-то необычным», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, в принципе, в районе Крыма возможны более сильные землетрясения, но редко.

«В 1927 году было известное Ялтинское землетрясение. Оно было очень сильным, но прошло уже почти 100 лет, так что редко могут быть там сильные землетрясения, но случаются», — добавил Шебалин.

Ранее глава Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета (КФУ) Юрий Вольфман сообщил о землетрясении в регионе магнитудой 3,5.

Сейсмолог, кандидат физико-математических наук Анна Николаева прокомментировала в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Турции.