Диетолог Русакова назвала орехи и крупы лучшей заменой мясу на время поста
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В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что в рационе должна обязательно присутствовать белковая еда.
«Можно заменить мясо бобовыми, крупами, орехами. Желательно питаться максимально разнообразно. Включать, помимо растительного белка, ещё и пищевые волокна, чтобы они способствовали хорошей работе кишечника», — посоветовала эксперт.
Ранее диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН рассказала, как не потолстеть после масленичной недели.