Диетолог Русакова назвала орехи и крупы лучшей заменой мясу на время поста

Кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала, чем можно заменить мясо во время поста.

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что в рационе должна обязательно присутствовать белковая еда.

«Можно заменить мясо бобовыми, крупами, орехами. Желательно питаться максимально разнообразно. Включать, помимо растительного белка, ещё и пищевые волокна, чтобы они способствовали хорошей работе кишечника», — посоветовала эксперт.

Ранее диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН рассказала, как не потолстеть после масленичной недели.