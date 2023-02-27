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Диетолог Русакова назвала орехи и крупы лучшей заменой мясу на время поста

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Кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала, чем можно заменить мясо во время поста.
Диетолог Русакова назвала орехи и крупы лучшей заменой мясу на время поста
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В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что в рационе должна обязательно присутствовать белковая еда.

«Можно заменить мясо бобовыми, крупами, орехами. Желательно питаться максимально разнообразно. Включать, помимо растительного белка, ещё и пищевые волокна, чтобы они способствовали хорошей работе кишечника», — посоветовала эксперт.

Ранее диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН рассказала, как не потолстеть после масленичной недели.

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