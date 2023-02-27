Депутат Чаплин назвал натуральные удобрения для домашней рассады

Председатель «Союза дачников Подмосковья», депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что вместо химических удобрений можно использовать кофе и чай.

В беседе с Life.ru он сообщил, что кофе и чай содержат азот, поэтому ускоряется рост семян.

Ещё один способ — одна чайная ложка нашатырного спирта на 10 литров воды.

Также депутат порекомендовал покрыть почву древесными опилками, чтобы сохранить влагу.

Чтобы саженцы прижились на грядке, он посоветовал за две недели до высадки выносить растения на улицу.

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