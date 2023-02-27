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Астрономы предупредили о магнитной буре 27 февраля и 6 марта

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Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН сообщили, что магнитная буря на Земле может продлиться ещё сутки.
Астрономы предупредили о магнитной буре 27 февраля и 6 марта
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  • © skynesher

Об этом сообщает Newinform.

Космическое явление уровня G1 началось вечером 26 февраля. С полуночи активность магнитосферы увеличилась и почти достигла отметки G2, однако к утру 27 февраля вновь понизилась.

В течение дня магнитосфера будет возмущённой и к вечеру буря вновь может разыграться.

Также магнитное возмущение уровня G1 ожидается 6 марта, а 26 марта, по словам специалистов, в атмосфере Земли может возникнуть магнитный шторм.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.

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