Астрономы предупредили о магнитной буре 27 февраля и 6 марта
- Gettyimages.ru
- © skynesher
Об этом сообщает Newinform.
Космическое явление уровня G1 началось вечером 26 февраля. С полуночи активность магнитосферы увеличилась и почти достигла отметки G2, однако к утру 27 февраля вновь понизилась.
В течение дня магнитосфера будет возмущённой и к вечеру буря вновь может разыграться.
Также магнитное возмущение уровня G1 ожидается 6 марта, а 26 марта, по словам специалистов, в атмосфере Земли может возникнуть магнитный шторм.
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.