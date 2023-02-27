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В Ставрополе прокомментировали реализацию проекта «Пушкинская карта» в 2022 году

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В Ставрополе подвели итоги реализации проекта «Пушкинская карта» за 2022 год.
В Ставрополе прокомментировали реализацию проекта «Пушкинская карта» в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«За 2022 год по программе «Пушкинская карта» на различные мероприятия продано более 16,2 тыс. билетов, а в январе этого года — 2 тыс. билетов», — прокомментировал глава города Иван Ульянченко.

Как уточняется, по «Пушкинской карте» в Ставрополе можно посетить десять учреждений культуры.

В конце декабря, по сообщениям Newinform, в Фонде кино назвали ряд фильмов, которые получат поддержку.

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