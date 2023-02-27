В Прикамье в ночь на 27 февраля прошёл самый сильный за два месяца снегопад
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Об этом пишет URA.RU.
«В ночь на 27 февраля в Пермском крае прошёл самый сильный снегопад почти за два месяца. Количество осадков оказалось выше ожидаемого», — сообщили синоптики.
В некоторых районах за 12 часов выпало 10 мм осадков, это примерно треть месячной нормы.
По словам метеорологов, на этой неделе выпадение осадков в крае продолжится.
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