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В Прикамье в ночь на 27 февраля прошёл самый сильный за два месяца снегопад

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По данным ГИС-центра ПГНИУ, снегопад, который прошёл в Пермском крае в ночь на 27 февраля, стал самым мощным за последние два месяца.
В Прикамье в ночь на 27 февраля прошёл самый сильный за два месяца снегопад
  • Gettyimages.ru
  • © Seigo Yamamura/Aflo

Об этом пишет URA.RU.

«В ночь на 27 февраля в Пермском крае прошёл самый сильный снегопад почти за два месяца. Количество осадков оказалось выше ожидаемого», — сообщили синоптики.

В некоторых районах за 12 часов выпало 10 мм осадков, это примерно треть месячной нормы.

По словам метеорологов, на этой неделе выпадение осадков в крае продолжится.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, почему зимой погода очень переменчива.

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