В Москве прошёл международный фестиваль документального кино «aRTel.doc: Время героев»

В Москве состоялся международный фестиваль документального кино «aRTel.doc: Время героев», посвящённый специальной военной операции.

В рамках проекта были показаны фильмы о добровольцах и работе военкоров в зоне СВО, были проведены круглые столы с военкорами.

В конце фестиваля прошла церемония награждения фильмов. Также перед участниками выступили группы «СерьГа» и «Зверобой».

«Если говорить серьёзно — это антифейк фактически», — сказал музыкант Сергей Галанин, комментируя программу фестиваля.

По его словам, документальное кино можно смонтировать, но умный человек вычленит для себя какие-то образы и какую-то правду.

«Поэтому это может быть одно из последних слов правды на земле», — подчеркнул Галанин.

24 февраля телеканал RT и проект aRTel.doc дали старт фестивалю «aRTel.doc: Время героев», посвящённому годовщине специальной военной операции на Украине. Церемония открытия прошла в московском Цифровом деловом пространстве.