Диетолог Ионова предостерегла от чрезмерного употребления блинов

Врач-диетолог Лидия Ионова посоветовала не употреблять блины в неограниченном количестве.

«Норма — это отсутствие переедания и обжорства, это самое главное. Важно учитывать то, как человек ест на протяжении дня, какой у него рацион, а не только то, какой отдельный продукт и в каком количестве он съедает», — заявила она в беседе с «Радио 1».

Как отметила Ионова, вредными могут быть начинки блинов, а также то, с чем человек их ест.

«Это продукты, которые содержат огромное количество жиров, как правило животных, а их употреблять нужно в умеренных количествах. Сами блины состоят из белой пшеничной муки, это рафинированный продукт, максимально очищенный. Это не то, что мы должны есть каждый день», — пояснила диетолог.

Ранее врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА» профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова в беседе с URA.RU посоветовала людям с диабетом и заболеваниями ЖКТ отказаться от употребления блинов.