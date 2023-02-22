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Исследование: в Москве чаще всего заказывают блины с мясными начинками

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В Москве чаще всего заказывают блины с мясными начинками, в Санкт-Петербурге — с ягодами.
Исследование: в Москве чаще всего заказывают блины с мясными начинками
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на данные маркетплейса YouDo.com.

В Поволжье пользуются популярностью блины с творогом и яблоками, в Приморье — с рыбой.

По данным сервиса, спрос на категорию «приготовление еды» в Масленую неделю вырос на 31% по сравнению с аналогичной неделей предыдущего месяца.

Ранее врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА» профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова в беседе с URA.RU посоветовала людям с диабетом и заболеваниями ЖКТ отказаться от употребления блинов.

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