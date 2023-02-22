Диетолог Королёва предупредила о возможном вреде семечек
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«Семечки могут быть жареными. Высокая термическая обработка приводит к окислению жиров в их составе. Поэтому злоупотребление такими семечками может поддержать любой воспалительный процесс в организме», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».
По её словам, в том числе возможны воспаления аутоиммунного характера.
Ранее врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА» профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова в беседе с URA.RU посоветовала людям с диабетом и заболеваниями ЖКТ отказаться от употребления блинов.