Гастроли Донецкого музыкально-драматического театра пройдут в Петербурге
- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета».
Приезд организован в рамках проекта «Большие гастроли».
Петербург — первая остановка Донецкого МДТ в рамках гастрольного тура по городам Северо-Запада. Труппа посетит Псков, Великий Новгород, Старую Руссу, Лодейное Поле, Петрозаводск, Череповец, Вологду и Архангельск.
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