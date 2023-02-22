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Гастроли Донецкого музыкально-драматического театра пройдут в Петербурге

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Гастроли Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени Бровуна состоятся в Санкт-Петербурге 23 и 24 февраля. Артисты выступят на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом».
Гастроли Донецкого музыкально-драматического театра пройдут в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

Приезд организован в рамках проекта «Большие гастроли».

Петербург — первая остановка Донецкого МДТ в рамках гастрольного тура по городам Северо-Запада. Труппа посетит Псков, Великий Новгород, Старую Руссу, Лодейное Поле, Петрозаводск, Череповец, Вологду и Архангельск.

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