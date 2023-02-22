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Синоптики спрогнозировали похолодание и метели на праздники в Челябинской области

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Синоптики челябинского ЦГМС предупредили жителей области о похолодании и метели в праздничные дни с 23 по 25 февраля.
Синоптики спрогнозировали похолодание и метели на праздники в Челябинской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный гидрометеоцентр.

Ночью 23 февраля ожидается небольшой снег, образование гололёда, в отдельных районах — метели. Температура -10...-15 °C, при прояснении — до -20 °C. Днём -4...-9°C.

Ночью 24 февраля до -28 °C. Днём -15 °C.

Ночью 25 февраля до -17...-22 °C, в низинах до -27 °C. Днём от -6...-11 °C.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.

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