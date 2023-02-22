Синоптик Синенков спрогнозировал холодную погоду в Москве 23 февраля

Ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что на День защитника Отечества в Москве будет холодно, но солнечно.

РИА Новости

По его словам, днём 23 февраля прогнозируется около -10 °C. Ранее URA.RU сообщало, что, по данным ЦГМС Курганской области, в регионе с 23 по 25 февраля температура воздуха может подняться до -1 °С, до 25 февраля будет идти снег.