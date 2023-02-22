Синоптик Позднякова рассказала о морозной погоде в Москве в начале марта
- РИА Новости
В беседе с НТВ она заявила, что ночные температуры составят -10...-12 °С, дневные до -2...-7 °С, без существенных осадков.
«Оттепели в начале марта не будет. Разве что в эту субботу (25 февраля) мы на короткое время можем попасть в тёплый сектор циклона. Там может быть небольшой плюс», — сообщила эксперт.
По её словам, мартовская погода будет или близка к температурной норме, или норма будет на отрицательном фоне.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.