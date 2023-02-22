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Шахназаров прокомментировал новость о закрытии лаборатории по обработке киноплёнки в Москве

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Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров сообщил, что лаборатория по обработке киноплёнки, принадлежащая «Мосфильму», прекращает свою работу, поскольку такие услуги больше не пользуются спросом. Помимо этого, Kodak прекратил поставки плёнки в Россию.
Шахназаров прокомментировал новость о закрытии лаборатории по обработке киноплёнки в Москве
  • РИА Новости

«Эта услуга спросом не пользуется, поэтому и закрывается. В Европе все лаборатории позакрывались, во Франции ни одной лаборатории нет, в Германии тоже. Всё перешло на цифру, она не нуждается в обработке. Это стало нерентабельно... Плюс к этому санкции, Kodak прекратил поставки плёнки полностью», — сообщил Шахназаров в интервью НСН.

В сообщении, опубликованном на сайте «Мосфильма», говорится, что лаборатория останавливает свою работу 1 марта 2023 года, передаёт Inforeactor.

Ранее сообщалось, что на студии «Союзмультфильм» продолжается работа над созданием полнометражного мультфильма «Безумная планета» в пластилиновой технике.

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