Шахназаров прокомментировал новость о закрытии лаборатории по обработке киноплёнки в Москве

Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров сообщил, что лаборатория по обработке киноплёнки, принадлежащая «Мосфильму», прекращает свою работу, поскольку такие услуги больше не пользуются спросом. Помимо этого, Kodak прекратил поставки плёнки в Россию.

«Эта услуга спросом не пользуется, поэтому и закрывается. В Европе все лаборатории позакрывались, во Франции ни одной лаборатории нет, в Германии тоже. Всё перешло на цифру, она не нуждается в обработке. Это стало нерентабельно... Плюс к этому санкции, Kodak прекратил поставки плёнки полностью», — сообщил Шахназаров в интервью НСН.

В сообщении, опубликованном на сайте «Мосфильма», говорится, что лаборатория останавливает свою работу 1 марта 2023 года, передаёт Inforeactor.

Ранее сообщалось, что на студии «Союзмультфильм» продолжается работа над созданием полнометражного мультфильма «Безумная планета» в пластилиновой технике.