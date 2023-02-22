Шахназаров прокомментировал новость о закрытии лаборатории по обработке киноплёнки в Москве
- РИА Новости
«Эта услуга спросом не пользуется, поэтому и закрывается. В Европе все лаборатории позакрывались, во Франции ни одной лаборатории нет, в Германии тоже. Всё перешло на цифру, она не нуждается в обработке. Это стало нерентабельно... Плюс к этому санкции, Kodak прекратил поставки плёнки полностью», — сообщил Шахназаров в интервью НСН.
В сообщении, опубликованном на сайте «Мосфильма», говорится, что лаборатория останавливает свою работу 1 марта 2023 года, передаёт Inforeactor.
Ранее сообщалось, что на студии «Союзмультфильм» продолжается работа над созданием полнометражного мультфильма «Безумная планета» в пластилиновой технике.