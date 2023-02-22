В Петербургском музее открылась посвящённая балету выставка
- РИА Новости
Среди экспонатов — пачка Галины Улановой для партии «Умирающий лебедь», пуанты Матильды Кшесинской, личные вещи Петра Чайковского, Агриппины Вагановой и Александра Бенуа, а также афиши «Русских сезонов», архивные видеозаписи и фотографии, передаёт ОТР.
В рамках проекта также подготовлена просветительская программа — лекции, открытые дискуссии, выступления артистов.
Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.