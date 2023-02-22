Fars: землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юге Ирана
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Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на Сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.
Магнитуда землетрясения составила 5,5.
Утром 22 февраля уже сообщалось о землетрясении на юге Ирана, тогда магнитуда составила 5,1.
Ранее эксперт в области автоматизации и управления техпроцессами Центра компетенций НТИ по направлению «Сенсорика» на базе НИУ МИЭТ Юлия Шевнина в беседе с «Известями» рассказала о главных сложностях в прогнозировании землетрясений.