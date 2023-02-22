Узнать больше

Fars: землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юге Ирана

Короткая ссылка
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в провинции Фарс на юге Ирана.
Fars: землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юге Ирана
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на Сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

Магнитуда землетрясения составила 5,5.

Утром 22 февраля уже сообщалось о землетрясении на юге Ирана, тогда магнитуда составила 5,1.

Ранее эксперт в области автоматизации и управления техпроцессами Центра компетенций НТИ по направлению «Сенсорика» на базе НИУ МИЭТ Юлия Шевнина в беседе с «Известями» рассказала о главных сложностях в прогнозировании землетрясений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить