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Синоптики ЯНАО предупредили о ветре до 20 м/с и метелях 22—23 февраля

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По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, в Ямало-Ненецком автономном округе 22 и 23 февраля ожидается усиление ветра до 20 м/с.
Синоптики ЯНАО предупредили о ветре до 20 м/с и метелях 22—23 февраля
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

Так, 22 февраля в регионе порывы ветра могут достигать 17 м/с, в отдельных районах возможны метели и изморозь. Температура ночью от -30 до -25 °С, днём от -15 до -10 °С.

23 февраля днём потеплеет до -6...-1 °С, а порывы ветра при этом усилятся местами до 15—20 м/с. 

Уже 24 февраля ветер спадёт. Температура ночью -9…-4 °С, днём -6…-1 °С.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.

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