Синоптики ЯНАО предупредили о ветре до 20 м/с и метелях 22—23 февраля
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Так, 22 февраля в регионе порывы ветра могут достигать 17 м/с, в отдельных районах возможны метели и изморозь. Температура ночью от -30 до -25 °С, днём от -15 до -10 °С.
23 февраля днём потеплеет до -6...-1 °С, а порывы ветра при этом усилятся местами до 15—20 м/с.
Уже 24 февраля ветер спадёт. Температура ночью -9…-4 °С, днём -6…-1 °С.
Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.