Синоптик Леус предупредил о морозах в Центральной России 23 и 24 февраля

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в центральных регионах России с 23 по 24 февраля установятся зимние морозы, однако впоследствии появятся признаки оттепели.

Так, 23 февраля в Центральной России температура будет на шесть-семь градусов ниже климатической нормы, в северных и восточных районах ночные температуры могут достигать -24 °С, сообщил специалист в интервью Радио Sputnik.

С пятницы, 24 февраля, погода начнёт меняться.

«Днём в пятницу погоду изменит приближающийся североатлантический циклон. Усилится ветер, небо затянут плотные облака, пойдёт снег. Вместе с тем придут и более тёплые воздушные массы, температура повысится до -1…-6 °С», — сказал Леус.

По его словам, в субботу и воскресенье температура может подняться до +3 °С.

Ранее URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону сообщало, что в Челябинской области продлили штормовое предупреждение из-за сильного снега.