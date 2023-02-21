В Курганской области предупредили о снеге и гололедице

В Главном управлении МЧС России по Курганской области предупредили жителей региона о снеге, гололедице и снежном накате на дорогах.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный сайт ведомства.

«По прогнозам синоптиков, 21 и 22 февраля в Курганской области ожидается снег, на дорогах местами гололедица, снежный накат. Сотрудники МЧС рекомендуют быть осторожными и соблюдать меры безопасности», — указано в опубликованном сообщении.

Жителей Кургана в период непогоды попросили отказаться от поездок на личном транспорте и обходить опасные места.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с «Невскими новостями» рассказал о погоде в городе 23 февраля.