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В Курганской области предупредили о снеге и гололедице

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В Главном управлении МЧС России по Курганской области предупредили жителей региона о снеге, гололедице и снежном накате на дорогах.
В Курганской области предупредили о снеге и гололедице
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный сайт ведомства.

«По прогнозам синоптиков, 21 и 22 февраля в Курганской области ожидается снег, на дорогах местами гололедица, снежный накат. Сотрудники МЧС рекомендуют быть осторожными и соблюдать меры безопасности», — указано в опубликованном сообщении.

Жителей Кургана в период непогоды попросили отказаться от поездок на личном транспорте и обходить опасные места.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с «Невскими новостями» рассказал о погоде в городе 23 февраля.

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