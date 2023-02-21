Музеи Подмосковья подготовили программы по случаю Дня защитника Отечества

В музеях Московской области по случаю праздника Дня защитника Отечества 23 февраля проведут квесты, викторины, мастер-классы, концерты и тематические экскурсии.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство культуры и туризма региона.

Так, в Музее техники Вадима Задорожного посетители смогут увидеть легендарную бронетехнику, а также прокатиться на подлинной военной технике.

В музее-заповеднике Чехова «Мелихово» состоится концерт с участием лауреатов всероссийских и международных конкурсов, которые исполнят произведения русских и зарубежных композиторов, песни военных лет, романсы.

На территории Музейно-мемориального комплекса «История танка Т-34» пройдёт военно-историческая реконструкция «Перелом».

Ранее, как сообщало URA.RU, директор Екатеринбургского музея изобразительного искусства (ЕМИИ) Никита Корытин рассказал о предстоящих экспозициях.