Дни Эрмитажа в Казани пройдут 21—23 февраля

В центре «Эрмитаж-Казань» семинар «Инклюзивные практики в музее. Опыт Государственного Эрмитажа и его спутников» состоится 21—23 февраля.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры республики.

Отмечается, что в ходе мероприятия среди прочего состоится лекция гендиректора музея на тему: «Мусульманский Александр Македонский», после которой посетителей ознакомят с привезённой из Эрмитажа экспозицией «Александр Македонский. Путь на Восток».

Ранее URA.RU сообщало, что директор Екатеринбургского музея изобразительного искусства (ЕМИИ) Никита Корытин рассказал о предстоящих экспозициях.