Дни Эрмитажа в Казани пройдут 21—23 февраля
- РИА Новости
Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры республики.
Отмечается, что в ходе мероприятия среди прочего состоится лекция гендиректора музея на тему: «Мусульманский Александр Македонский», после которой посетителей ознакомят с привезённой из Эрмитажа экспозицией «Александр Македонский. Путь на Восток».
Ранее URA.RU сообщало, что директор Екатеринбургского музея изобразительного искусства (ЕМИИ) Никита Корытин рассказал о предстоящих экспозициях.