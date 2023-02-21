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Дни Эрмитажа в Казани пройдут 21—23 февраля

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В центре «Эрмитаж-Казань» семинар «Инклюзивные практики в музее. Опыт Государственного Эрмитажа и его спутников» состоится 21—23 февраля.
Дни Эрмитажа в Казани пройдут 21—23 февраля
  • РИА Новости

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры республики.

Отмечается, что в ходе мероприятия среди прочего состоится лекция гендиректора музея на тему: «Мусульманский Александр Македонский», после которой посетителей ознакомят с привезённой из Эрмитажа экспозицией «Александр Македонский. Путь на Восток».

Ранее URA.RU сообщало, что директор Екатеринбургского музея изобразительного искусства (ЕМИИ) Никита Корытин рассказал о предстоящих экспозициях.

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