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В Нижнем Новгороде выставка «Оружие России — Оружие Победы» откроется 23 февраля

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В нижегородском музее холодной войны и истории города Горький 1946—1991 годов 23 февраля состоится праздничная экскурсионная программа, в основе которой — открытие выставки «Оружие России — Оружие Победы».
В Нижнем Новгороде выставка «Оружие России — Оружие Победы» откроется 23 февраля
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н».

Проект посвящён истории побед советской и российской армии, а также теме отечественного вооружения.

На выставке будут представлены макеты автоматов Калашникова различных модификаций, пистолетов и пулемётов, ручных противотанковых гранатомётов, боеприпасов — патронов, гранат, мин, снарядов.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске 23 февраля пройдёт финал фестиваля солдатской песни.

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