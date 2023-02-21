В Нижнем Новгороде выставка «Оружие России — Оружие Победы» откроется 23 февраля

В нижегородском музее холодной войны и истории города Горький 1946—1991 годов 23 февраля состоится праздничная экскурсионная программа, в основе которой — открытие выставки «Оружие России — Оружие Победы».

РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н». Проект посвящён истории побед советской и российской армии, а также теме отечественного вооружения. На выставке будут представлены макеты автоматов Калашникова различных модификаций, пистолетов и пулемётов, ручных противотанковых гранатомётов, боеприпасов — патронов, гранат, мин, снарядов. Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске 23 февраля пройдёт финал фестиваля солдатской песни.