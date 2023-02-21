В Нижнем Новгороде выставка «Оружие России — Оружие Победы» откроется 23 февраля
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Время Н».
Проект посвящён истории побед советской и российской армии, а также теме отечественного вооружения.
На выставке будут представлены макеты автоматов Калашникова различных модификаций, пистолетов и пулемётов, ручных противотанковых гранатомётов, боеприпасов — патронов, гранат, мин, снарядов.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске 23 февраля пройдёт финал фестиваля солдатской песни.