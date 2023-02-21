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В Москве стартовал конкурс проектов для Ёлки-2024 в Кремлёвском дворце

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В Москве объявили о начале конкурса проектов праздничного детского представления для новогодней Ёлки-2024 в Государственном Кремлёвском дворце.
В Москве стартовал конкурс проектов для Ёлки-2024 в Кремлёвском дворце
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Московской федерации профсоюзов.

Стать участником конкурса может каждый желающий. Для этого до 10 апреля нужно представить сценарий сказки.

Оценивать работы конкурсантов будет профессиональное жюри. Результаты конкурса будут известны в конце апреля, победитель получит денежный приз.

Ранее газета «Взгляд» сообщала о начале приёма заявок на конкурс «Моя страна — моя Россия» в качестве эксперта.

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