В Москве стартовал конкурс проектов для Ёлки-2024 в Кремлёвском дворце
- РИА Новости
Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Московской федерации профсоюзов.
Стать участником конкурса может каждый желающий. Для этого до 10 апреля нужно представить сценарий сказки.
Оценивать работы конкурсантов будет профессиональное жюри. Результаты конкурса будут известны в конце апреля, победитель получит денежный приз.
Ранее газета «Взгляд» сообщала о начале приёма заявок на конкурс «Моя страна — моя Россия» в качестве эксперта.