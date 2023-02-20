Метеоролог Старков спрогнозировал потепление в Москве к концу недели

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков заявил, что в выходные, 25 и 26 февраля, в Москве ожидается резкое потепление.

«Кульминация похолодания придётся на 23 февраля, День защитника Отечества. В дневные часы будет не выше -10 °С. Такая погода считается холодной, на 5—7 градусов ниже климатической нормы. При этом местами пройдёт небольшой снег. Высота снежного покрова продолжит увеличиваться», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, в последующие дни температура воздуха будет повышаться.

«С пятницы, 24 февраля, морозы пойдут на спад, и в выходные резко потеплеет до оттепели», — отметил Старков.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.