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Метеоролог Старков спрогнозировал потепление в Москве к концу недели

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Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков заявил, что в выходные, 25 и 26 февраля, в Москве ожидается резкое потепление.
Метеоролог Старков спрогнозировал потепление в Москве к концу недели
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Кульминация похолодания придётся на 23 февраля, День защитника Отечества. В дневные часы будет не выше -10 °С. Такая погода считается холодной, на 5—7 градусов ниже климатической нормы. При этом местами пройдёт небольшой снег. Высота снежного покрова продолжит увеличиваться», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, в последующие дни температура воздуха будет повышаться.

«С пятницы, 24 февраля, морозы пойдут на спад, и в выходные резко потеплеет до оттепели», — отметил Старков.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.

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