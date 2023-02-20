Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление в столице после краткосрочных морозов
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До утра пятницы в Москве морозы и никакого снега, сообщил он в интервью газете «Известия».
По его словам, температура воздуха в Москве в ближайшие дни будет в районе -10 °С днём и -14...-19 °С ночью. По области столбики термометров опустятся ниже ещё на 2—3 °С.
25—26 февраля температура в столице достигнет плюсовых значений, а высота снежного покрова вновь понизится.
Ранее портал Nation News сообщал, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло на озере Байкал в 18 км от посёлка Большое Голоустное.