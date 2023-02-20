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Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление в столице после краткосрочных морозов

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что к пятнице, 24 февраля, характер погоды в столице изменится.
Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление в столице после краткосрочных морозов
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

До утра пятницы в Москве морозы и никакого снега, сообщил он в интервью газете «Известия».

По его словам, температура воздуха в Москве в ближайшие дни будет в районе -10 °С днём и -14...-19 °С ночью. По области столбики термометров опустятся ниже ещё на 2—3 °С.

25—26 февраля температура в столице достигнет плюсовых значений, а высота снежного покрова вновь понизится.

Ранее портал Nation News сообщал, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло на озере Байкал в 18 км от посёлка Большое Голоустное.

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