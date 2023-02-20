В Казани 32 тысячи билетов приобрели по «Пушкинской карте» в 2022 году

Учреждения культуры Казани реализовали 32 тыс. билетов на различные события по «Пушкинской карте» в 2022 году.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные, которые привёл начальник Управления культуры города Азат Абзалов.

Он также сообщил, что в Казани появятся новые культурные центры, передаёт inkazan.ru.

По словам Абзалова, сегодня в городе идёт проектирование многофункционального центра в жилом массиве «Азино». Также решается вопрос о выделении участков для культурного центра в Ново-Савиновском районе, в посёлках Салмачи, Кульсеитово и других.

Ранее сообщалось, что в Казани на реставрацию Закабанной мечети на улице Хади Такташа выделили 17,3 млн рублей.