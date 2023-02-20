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Директор Ленинградского зоопарка Журавлёв рассказал о планах по модернизации учреждения

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Новый директор Ленинградского зоопарка Юрий Журавлёв прокомментировал известие о том, что зоосад из унитарного предприятия переходит в статус бюджетной государственной организации.

«Я думаю, это в первую очередь сделано для порядка, чтобы город мог ещё более эффективно контролировать финансы, которые нам выделяют и которые мы зарабатываем сами», — сообщил он в интервью «Петербургскому дневнику».

По его словам, учреждению предстоит решить ряд важных задач, первостепенная — очистка захламлённой территории, а также приведение в порядок основных зданий, возведение новых вольеров.

«Так, мы прошли лицензирование и дальше будем развиваться и улучшать условия жизни наших животных. Для этого первостепенно надо сделать ревизию помещений, мест, где живут наши подопечные. Они в зоопарке должны жить хорошо — это главное правило», — сказал Журавлёв.

Ранее агентство «Крыминформ» писало, что музей-заповедник «Херсонес Таврический» вошёл в топ-20 музеев России по упоминаемости за 2022 год.

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