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В Японии умер мультипликатор Рэйдзи Мацумото

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Один из наиболее известных мультипликаторов и создателей манги по теме научной фантастики Рэйдзи Мацумото скончался на 86-м году жизни в Японии.

Об этом сообщает телеканал NHK.

Уточняется, что Мацумото скончался ещё 13 февраля, однако о его смерти сообщили только сейчас. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Уточняется, что Мацумото создал такие произведения в жанре аниме и манга, как «Галактический экспресс 999», «Космический линкор «Ямато», «Космический пират капитан Харлок» и т. д.

В июле сообщалось, что советский и российский режиссёр-мультипликатор и художник мультипликационного кино Леонид Шварцман скончался в возрасте 101 года.

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