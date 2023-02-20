В Японии умер мультипликатор Рэйдзи Мацумото
Об этом сообщает телеканал NHK.
Уточняется, что Мацумото скончался ещё 13 февраля, однако о его смерти сообщили только сейчас. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Уточняется, что Мацумото создал такие произведения в жанре аниме и манга, как «Галактический экспресс 999», «Космический линкор «Ямато», «Космический пират капитан Харлок» и т. д.
В июле сообщалось, что советский и российский режиссёр-мультипликатор и художник мультипликационного кино Леонид Шварцман скончался в возрасте 101 года.