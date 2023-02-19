Синоптик Цыганков предупредил о росте атмосферного давления на следующей неделе

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в начале предстоящей рабочей недели.

Синоптик отметил, что к столице подошёл циклон с тёплым атмосферным фронтом.

«С ночи идёт снег, он будет идти весь день и всю ночь. Закончится только во второй половине дня понедельника. Снег не очень сильный, но довольно продолжительный. За ночь выпало меньше 1 мм, но таким манером за полтора дня выпадет примерно 5-10 мм осадков. Есть также небольшой ветер, поэтому местами возможна метель», — рассказал специалист.

Он добавил, что в начале следующей недели будет расти давление.

«Плюсовых температур не ожидается. Хотя небольшое повышение будет в понедельник, примерно до -4…-6 °С. Дальше температура резко понизится. В ночь с понедельника на вторник -12...-14 °С, днём -6...-8 °С. В ночь на среду -14...-19 °С, днём -8...-13 °С. Прогнозируется облачность и с нег с северным ветром», — добавил Цыганков.

Раннее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в Москве на выходных ожидаются осадки в виде снега и метели.