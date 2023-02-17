Специалисты рассказали, как обновить интерьер в квартире

Специалисты платформы «Авито. Услуги» рассказали о правилах перестановки, которые помогут придать интерьеру новый вид.

Об этом сообщает Life.ru.

Прежде всего рекомендуется перебрать и рассортировать все вещи в шкафах, на полках и в комодах, чтобы освободить пространство. Затем желательно провести генеральную уборку.

Освежить интерьер можно с помощью зонирования пространства. Один из вариантов — отделить рабочее пространство или организовать зону отдыха.

Также предлагается провести мелкие ремонтные работы, например перекрасить стены или переклеить обои в некоторых частях квартиры.

Кроме того, можно отремонтировать или отреставрировать предметы интерьера, добавить декор.

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