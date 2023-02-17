Специалисты рассказали, как обновить интерьер в квартире
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Об этом сообщает Life.ru.
Прежде всего рекомендуется перебрать и рассортировать все вещи в шкафах, на полках и в комодах, чтобы освободить пространство. Затем желательно провести генеральную уборку.
Освежить интерьер можно с помощью зонирования пространства. Один из вариантов — отделить рабочее пространство или организовать зону отдыха.
Также предлагается провести мелкие ремонтные работы, например перекрасить стены или переклеить обои в некоторых частях квартиры.
Кроме того, можно отремонтировать или отреставрировать предметы интерьера, добавить декор.
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