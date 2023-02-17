Синоптики рассказали, какая погода установится в регионах России на Масленицу
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru.
Так, в Красноярске и Омске ожидается -3...-5 °C. 20 февраля в Волгограде и Ростове-на-Дону будет пасмурно, температура будет плюсовой.
В Москве в этот день ожидается небольшой снег, температура воздуха днём опустится до -3 °C, ночью — до -8 °C.
Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с «Невскими новостями» заявил, что февраль в городе пока обходится без рекордов и не особо отличается от февралей последних лет.