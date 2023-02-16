В Москве завершилось прощание с режиссёром Абдрашитовым
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Об этом сообщает Nation News.
Проститься с Абдрашитовым пришли более 200 человек, в том числе спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, режиссёры Андрей Смирнов и Карен Шахназаров.
Президент России Владимир Путин прислал на церемонию венок, а также телеграмму с соболезнованиями.
Ранее член Союза кинематографистов России Екатерина Головня сказала газете «Известия», что со смертью режиссёра Вадима Абдрашитова ушла эпоха.