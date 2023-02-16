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Ко Дню гида на ВДНХ 18 и 19 февраля проведут бесплатные экскурсии

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В столице на ВДНХ в павильоне «Макет Москвы» на Сиреневой аллее 18 и 19 февраля проведут бесплатные экскурсии, приуроченные ко Дню гида.
Ко Дню гида на ВДНХ 18 и 19 февраля проведут бесплатные экскурсии
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Об этом сообщает «Вести Подмосковья» со ссылкой на сайт мэра города.

«В ходе экскурсии посетители узнают обо всех возможностях мультимедийного комплекса павильона, истории создания макета и его уникальности, а также познакомятся с историческим центром Москвы и знаковыми объектами города», — рассказали в Департаменте градостроительной политики города. 

В рамках экскурсионной программы пройдут яркие светотехнические шоу.

Ранее ФАН сообщало, что в Нижнем Новгороде культурно-просветительский проект «АРТ МИР» состоялся 4—12 февраля. На выставке представили живопись, графику, скульптуру, керамику, фотографии, антиквариат.

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