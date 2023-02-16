Ко Дню гида на ВДНХ 18 и 19 февраля проведут бесплатные экскурсии

В столице на ВДНХ в павильоне «Макет Москвы» на Сиреневой аллее 18 и 19 февраля проведут бесплатные экскурсии, приуроченные ко Дню гида.

Об этом сообщает «Вести Подмосковья» со ссылкой на сайт мэра города.

«В ходе экскурсии посетители узнают обо всех возможностях мультимедийного комплекса павильона, истории создания макета и его уникальности, а также познакомятся с историческим центром Москвы и знаковыми объектами города», — рассказали в Департаменте градостроительной политики города.

В рамках экскурсионной программы пройдут яркие светотехнические шоу.

Ранее ФАН сообщало, что в Нижнем Новгороде культурно-просветительский проект «АРТ МИР» состоялся 4—12 февраля. На выставке представили живопись, графику, скульптуру, керамику, фотографии, антиквариат.