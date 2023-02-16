Ко Дню гида на ВДНХ 18 и 19 февраля проведут бесплатные экскурсии
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Вести Подмосковья» со ссылкой на сайт мэра города.
«В ходе экскурсии посетители узнают обо всех возможностях мультимедийного комплекса павильона, истории создания макета и его уникальности, а также познакомятся с историческим центром Москвы и знаковыми объектами города», — рассказали в Департаменте градостроительной политики города.
В рамках экскурсионной программы пройдут яркие светотехнические шоу.
Ранее ФАН сообщало, что в Нижнем Новгороде культурно-просветительский проект «АРТ МИР» состоялся 4—12 февраля. На выставке представили живопись, графику, скульптуру, керамику, фотографии, антиквариат.