В Нижегородской области ещё 7,5 тысячи человек присоединились к программе «Пушкинская карта»
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональное Минкультуры.
Общее число держателей карты в области достигло 205 902.
Заместитель министра культуры Михаил Пельченков рассказал, что лидерами по количеству проданных билетов в январе стали кинотеатры и театры.
«Охотнее всего расходовали свои средства на Пушкинской карте молодые люди в Нижнем Новгороде и Арзамасе, Дзержинске, Городецком и Павловском муниципальных округах», — отметил он.
Ранее URA.RU сообщало, что директор Екатеринбургского музея изобразительного искусства (ЕМИИ) Никита Корытин рассказал о предстоящих экспозициях.