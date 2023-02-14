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В Нижегородской области ещё 7,5 тысячи человек присоединились к программе «Пушкинская карта»

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В Нижегородской области 7523 человека присоединились к программе «Пушкинская карта» в январе 2023 года.
В Нижегородской области ещё 7,5 тысячи человек присоединились к программе «Пушкинская карта»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональное Минкультуры.

Общее число держателей карты в области достигло 205 902.

Заместитель министра культуры Михаил Пельченков рассказал, что лидерами по количеству проданных билетов в январе стали кинотеатры и театры.

«Охотнее всего расходовали свои средства на Пушкинской карте молодые люди в Нижнем Новгороде и Арзамасе, Дзержинске, Городецком и Павловском муниципальных округах», — отметил он.

Ранее URA.RU сообщало, что директор Екатеринбургского музея изобразительного искусства (ЕМИИ) Никита Корытин рассказал о предстоящих экспозициях.

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