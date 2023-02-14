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Актёр Шевченков рассказал о съёмках в сериале «Оффлайн»

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Актёр Алексей Шевченков рассказал подробности о съёмках в сериале «Оффлайн».
Актёр Шевченков рассказал о съёмках в сериале «Оффлайн»
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«Режиссёр картины — Кирилл Плетнёв, которого я хорошо знаю и уважаю. Он не только, на мой взгляд, мощный актёр, но и обладает всеми качествами режиссёра: умеет чётко поставить задачу, объяснить актёрам то, что они должны сыграть, настоять на своём, и Кирилл видит картину в целом», — заявил Шевченков в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актёра, когда Плетнёв предложил роль, то он согласился не сразу, поскольку не видел в своём герое ничего человеческого.

«Но вот Кирилл убедил, что именно эту роль я должен сыграть… И я согласился. Точно, не пожалел — картина выделяется на фоне других сериалов… Я бы назвал её «шагом на уровне», — отметил Шевченков.

Он добавил, что актёрский состав был прекрасный и ему было интересно работать в такой команде.

Ранее российская актриса Ольга Кузьмина, которая озвучивала Чебурашку, поделилась с ФАН впечатлениями о съёмочном процессе одноимённого фильма.

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