В Тюменской области предупредили о тумане и изморози в ночь на 15 февраля

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Тюменской области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область: местами туман, период — с 23:00 14 февраля до 11:00 15 февраля», — говорится в сообщении.

Также ожидается гололёд и изморозь.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, почему зимой погода очень переменчива.