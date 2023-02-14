В Тюменской области предупредили о тумане и изморози в ночь на 15 февраля
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
«Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область: местами туман, период — с 23:00 14 февраля до 11:00 15 февраля», — говорится в сообщении.
Также ожидается гололёд и изморозь.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, почему зимой погода очень переменчива.