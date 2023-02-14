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Синоптик Ильин спрогнозировал похолодание в Москве с 15 февраля

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Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что со среды, 15 февраля, в Москве начнёт постепенно холодать.
Синоптик Ильин спрогнозировал похолодание в Москве с 15 февраля
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Начало недели ознаменовано тёплой погодой. Однако со среды столица попадёт в холодную часть уходящего на юго-восток циклона. Температура воздуха начнёт понижаться», — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, в среду и четверг днём прогнозируется -3...-5 °С. Ночью -2...-5 °С.

Самыми холодными будут пятница и суббота, когда дневные температуры могут составить -4...-6 °С. Ночью ожидается -10...-15 °С.

«В воскресенье днём уже начнётся небольшое потепление, ожидается 0 °С...-5 °С», — добавил Шувалов.

Ранее URA.RU сообщало, что, по данным синоптиков Ханты-Мансийского автономного округа, что в восточной половине ХМАО ночью 16 февраля ожидается похолодание до -27 °C, дневная температура может достигать -14 °C.

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