Синоптик Ильин спрогнозировал похолодание в Москве с 15 февраля
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«Начало недели ознаменовано тёплой погодой. Однако со среды столица попадёт в холодную часть уходящего на юго-восток циклона. Температура воздуха начнёт понижаться», — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».
По его словам, в среду и четверг днём прогнозируется -3...-5 °С. Ночью -2...-5 °С.
Самыми холодными будут пятница и суббота, когда дневные температуры могут составить -4...-6 °С. Ночью ожидается -10...-15 °С.
«В воскресенье днём уже начнётся небольшое потепление, ожидается 0 °С...-5 °С», — добавил Шувалов.
Ранее URA.RU сообщало, что, по данным синоптиков Ханты-Мансийского автономного округа, что в восточной половине ХМАО ночью 16 февраля ожидается похолодание до -27 °C, дневная температура может достигать -14 °C.