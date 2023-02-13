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Актёр Любомир Ристич рассказал о своём дебюте в постановке «L’amour по-сербски»

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Сербский актёр и бывший баскетболист Любомир Ристич сыграл в спектакле Санкт-Петербургского театра «Буфф» «L’amour по-сербски». Он рассказал, что связывает его семью с автором пьесы Браниславом Нушичем.
Актёр Любомир Ристич рассказал о своём дебюте в постановке «L’amour по-сербски»
  • Gettyimages.ru

«Я влюбился в русскую литературу. А когда понял, что книга на русском сильно отличается от её перевода на сербский, стал учить этот язык. Мне кажется, я стал понимать характер русского человека и счастлив, что приехал в Россию», — признался он в интервью «Петербургскому дневнику».

По его словам, с драматургом Нушичем его связывает семейная история.

«Мой дед был военным, генералом в Сербии. А в молодости работал в Белграде в маленьком кафе. Оно находится близко к Народному театру, в котором служил Бранислав Нушич. Он каждый день заходил туда, чтобы выпить чашечку кофе, которую подавал ему мой дед. Они познакомились, стали общаться… А сейчас я играю в его пьесе. Это просто судьба», — заключил Ристич.

Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.

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