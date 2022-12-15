Исследование: в мегаполисах России кошатников больше, чем собачников
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Об этом сообщает Life.ru.
Аналитики выяснили, что в приоритете у покупателей во всех городах единогласно идут консервы для кошек, в то время как популярность сухого корма — почти в 3,5 раза ниже. Собачники также чаще всего приобретают для питомцев влажный корм, а не сухой. А вот меньше всего россияне одновременно покупали еду и для кошек, и для собак.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что жители Москвы обратились в столичный круглосуточный контакт-центр для владельцев домашних животных более 100 тыс. раз с момента его открытия в марте 2022 года.