Узнать больше

Режиссёр Петрунь рассказал о совместной работе с актёром Колокольниковым

Короткая ссылка
Режиссёр Дмитрий Петрунь поделился впечатлениями от совместной работы с актёром, кинорежиссёром, кинопродюсером Юрием Колокольниковым на съёмках сериала «Воскресенский», а также поздравил его с днём рождения (15 декабря).
Режиссёр Петрунь рассказал о совместной работе с актёром Колокольниковым
  • © Эпик Медиа

«Безгранично люблю! Самый талантливый на свете, лучший артист России. Это человек, который очень свободен внутренне. Этим он отличается от многих артистов. Мне кажется, это потому, что было правильное детство», — сказал Петрунь в беседе с ФАН.

Он также охарактеризовал Колокольникова как ироничного, доброго, отзывчивого человека и пожелал ему по случаю дня рождения «больших контрактов».

Ранее генеральный директор Большого театра Владимир Урин в беседе с НСН рассказал о повышенном внимании аудитории к балету «Щелкунчик».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить