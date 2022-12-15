Режиссёр Петрунь рассказал о совместной работе с актёром Колокольниковым

Режиссёр Дмитрий Петрунь поделился впечатлениями от совместной работы с актёром, кинорежиссёром, кинопродюсером Юрием Колокольниковым на съёмках сериала «Воскресенский», а также поздравил его с днём рождения (15 декабря).

«Безгранично люблю! Самый талантливый на свете, лучший артист России. Это человек, который очень свободен внутренне. Этим он отличается от многих артистов. Мне кажется, это потому, что было правильное детство», — сказал Петрунь в беседе с ФАН.

Он также охарактеризовал Колокольникова как ироничного, доброго, отзывчивого человека и пожелал ему по случаю дня рождения «больших контрактов».

Ранее генеральный директор Большого театра Владимир Урин в беседе с НСН рассказал о повышенном внимании аудитории к балету «Щелкунчик».