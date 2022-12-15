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В Самарской области ожидается потепление до 0 °C 17 декабря

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Специалисты Приволжского УГМС рассказали о погоде в Самарской области в ближайшие дни.

Об этом пишет sovainfo.ru.

Днём 15 декабря столбики термометров будут показывать -4...-9 °С, ночью температура существенно не изменится. Ожидается небольшой снег в течение дня. 16 декабря ожидается аналогичная погода.

В субботу, 17 декабря, наступит существенное потепление — воздух прогреется до 0 °C. Также синоптики прогнозируют мокрый снег при слабом южном ветре.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU заявил, что на Южный Урал, юг Свердловской области и в Поволжье к выходным придут ледяные дожди.

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