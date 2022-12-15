Узнать больше

Дюжев назвал работу над ролью Кувалды в сериале «Ресторан по понятиям» вызовом

Короткая ссылка
Актёр Дмитрий Дюжев рассказал о роли вышибалы Кувалды во втором сезоне криминальной комедии «Ресторан по понятиям».
Дюжев назвал работу над ролью Кувалды в сериале «Ресторан по понятиям» вызовом
  • globallookpress.com
  • © Evgeny Philippov

По сюжету четверо друзей с криминальным прошлым — их играют Дмитрий Дюжев, Владимир Вдовиченков, Владимир Сычёв и Иван Кокорин — открывают ресторан с тюремной эстетикой.

«Кувалду я сыграл из азарта. Как актёру, мне было невероятно интересно сыграть реалистичного персонажа в ростовой кукле, причём в криминальной комедии, а не в фильме сказочной или фантастической тематики. Это был очень рискованный вызов, невозможно было представить, что в такого персонажа могут поверить. Но оказалось, что люди поверили в моего Кувалду и, встретив меня в жизни, удивлялись, почему я так похудел и стал другим человеком», — признался артист в интервью сайту «Аргументы и Факты».

Ранее актёр, кинорежиссёр и продюсер Сергей Жигунов в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о советском писателе-фантасте Кире Булычёве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить