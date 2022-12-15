Дюжев назвал работу над ролью Кувалды в сериале «Ресторан по понятиям» вызовом

Актёр Дмитрий Дюжев рассказал о роли вышибалы Кувалды во втором сезоне криминальной комедии «Ресторан по понятиям».

По сюжету четверо друзей с криминальным прошлым — их играют Дмитрий Дюжев, Владимир Вдовиченков, Владимир Сычёв и Иван Кокорин — открывают ресторан с тюремной эстетикой.

«Кувалду я сыграл из азарта. Как актёру, мне было невероятно интересно сыграть реалистичного персонажа в ростовой кукле, причём в криминальной комедии, а не в фильме сказочной или фантастической тематики. Это был очень рискованный вызов, невозможно было представить, что в такого персонажа могут поверить. Но оказалось, что люди поверили в моего Кувалду и, встретив меня в жизни, удивлялись, почему я так похудел и стал другим человеком», — признался артист в интервью сайту «Аргументы и Факты».

Ранее актёр, кинорежиссёр и продюсер Сергей Жигунов в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о советском писателе-фантасте Кире Булычёве.