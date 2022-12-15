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Холодная погода сохранится в Курганской области 15 и 16 декабря

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В Гидрометцентре Курганской области рассказали, что в регионе 15 и 16 декабря сохранится холодная погода с переменной облачностью.
Холодная погода сохранится в Курганской области 15 и 16 декабря
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU.

«Местами по Курганской области 15 декабря ожидается гололедица, изморозь. Температура днём опустится до -17 °С, ветер юго-восточный от 2 до 7 м/с», — говорится в сообщении.

В пятницу, 16 декабря, днём температура воздуха составит от -12 до -17 °С, ночью опустится до -23 °С.

По данным синоптиков, в выходные воздух прогреется до -6 °С.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.

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