В Ленинградской области предупредили об усилении ветра до 17 м/с
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
В прибрежных районах порывы ветра могут достигать 15—17 м/с. На западе региона возможны сильные осадки.
Снегопад ожидается также в пятницу и субботу.
Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU заявил, что на Южный Урал, юг Свердловской области и в Поволжье к выходным придут ледяные дожди.