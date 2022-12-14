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В Ленинградской области предупредили об усилении ветра до 17 м/с

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В Ленинградской области ожидается снежная и ветреная погода в четверг, 15 декабря.
В Ленинградской области предупредили об усилении ветра до 17 м/с
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

В прибрежных районах порывы ветра могут достигать 15—17 м/с. На западе региона возможны сильные осадки.

Снегопад ожидается также в пятницу и субботу.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU заявил, что на Южный Урал, юг Свердловской области и в Поволжье к выходным придут ледяные дожди.

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