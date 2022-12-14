Актриса Юлия Захарова рассказала о работе в театре

Актриса Юлия Захарова заявила, что в настоящее время уделяет больше времени работе в театре, чем в кино.

«У меня сейчас в основном театр, много театра в моей жизни. Я только вернулась с гастролей. Мы ездили в Братск, Усть-Илимск, Усть-Кут, в дальние города, где я раньше не была», — заявила она в беседе с ФАН.

В настоящее время Захарова участвует в двух антрепризных проектах.

«Один называется «Синдром счастья», там Николай Добрынин, Роман Мадянов, такие маститые артисты. Другой — «Влюблённый в Бельмондо», или «Любовнички» в другой версии. Очень смешной спектакль, там команда: Максим Киселёв, Карина Зверева — эстрадные ребята из «Однажды в России», — сообщила актриса.

Ранее актриса Любовь Козий в интервью интернет-изданию argumenti.ru рассказала о своей роли в спектакле «Невольницы» по пьесе Александра Островского, в котором она исполнила одну из главных ролей (Евлалию Андреевну).