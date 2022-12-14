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В Подмосковье представили предновогоднюю программу для обладателей «Пушкинской карты»

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В Московской области рассказали о предновогодней программе для обладателей «Пушкинской карты».
В Подмосковье представили предновогоднюю программу для обладателей «Пушкинской карты»
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Минкультуры и туризма.

В афишу декабрьских мероприятий, в частности, входит выставка «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России» в историко-художественном музее «Новый Иерусалим».

В музее-заповеднике «Мелихово» состоится игра-расследование «Писатель состоит из…», а в Серпухове запланирована экскурсия по выставке мастера пикториальной фотографии Николая Андреева.

Кроме того, в Московской областной филармонии можно увидеть спектакль «Сказки на ночь от Кая и Герды».

Ранее «Крыминформ» сообщал, что пленэрная выставка откроется в пещере «Таврида» в Крыму в конце года.

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