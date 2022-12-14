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В Большом театре рассказали о повышенном внимании аудитории к балету «Щелкунчик»

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Генеральный директор Большого театра Владимир Урин рассказал о ситуации с продажами билетов на балет «Щелкунчик».
В Большом театре рассказали о повышенном внимании аудитории к балету «Щелкунчик»
  • РИА Новости

«Для директора Большого театра нет ничего страшнее, чем праздники и продажи билетов на балет «Щелкунчик». Потому что количество желающих, у меня такое ощущение, увеличивается, интерес к этому спектаклю разрастается с невероятной скоростью», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, ГАБТ играет 22 спектакля, в продаже более 33 тыс. билетов, но желающих попасть на «Щелкунчика» гораздо больше.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошла церемония вручения оперной премии «Онегин».

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